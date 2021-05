Le célèbre journaliste français du quotidien L'Equipe est l'invité du samedi de nos confrère de La Libre Belgique.

"Une grosse journée m'attend, mais je peux vous intercaler à 13h, avant une interview avec Memphis Depay, puis une visioconférence avec Hugo Lloris et Fabien Barthez." La réponse que nous envoie par message Vincent Duluc, lorsque nous lui demandons de préfacer l'Euro, donne le ton. Le "Monsieur football" du quotidien L'Equipe est très occupé et, surtout, il dispose d'un carnet d'adresse à faire pâlir d'envie tout journaliste sportif.

"Pour l'instant, en cette période pré-Euro, c'est un peu l'enfer, nous lâche-t-il pendant l'entretien. Il faut mettre en boîte toutes les interviews, préparer des articles, des séries, des grands formats numériques... Le temps de la compétition sera plus facile à gérer : on sera complètement immergé, on ne se concentrera que là-dessus, et personne ne nous demandera de descendre les poubelles ou d'aller à la poste." Même s'il couvrira déjà son huitième Euro, Vincent Duluc ne parvient pas à le cacher, il vibre toujours autant lorsqu'il se projette dans cette compétition. Interview.