Grâce à leur initiative, ils ont récolté près de 250.000 euros (216.000 livres sterling), qui permettront de financer le projet "Bed Every Night", dont l'objectif est d'offrir un lit, un toit, un repas chaud et une douche chaude à toutes les personnes sans domicile fixe de la ville anglaise.L'ancien capitaine des Diables rouges voit les choses en grand. Vincent Kompany souhaite continuer à aider les sans-abris grâce à la fondation qu'il a créée, Tackle4MCR . Dans une lettre ouverte publiée sur son site, "Captain" annonce qu'il y dédie les recettes de son "testimonial", un terme anglo-saxon utilisé dans le jargon sportif qui comprend le ou les matches non-compétitifs et autres événements organisés en l'honneur de certains joueurs après dix ans de bons et loyaux services dans leur club.", a-t-il aussi écrit dans sa lettre. "