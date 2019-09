Ce soir, Vincent Kompany sera présent pour assister au match de gala organisé en son honneur. Malheureusement, Vince The Prince est blessé et ne pourra pas jouer lors de ce duel entre d'anciennes gloires de Manchester City et d'autres gloires de la Premier League.





Mais l'affection que les Citizens portent à notre compatriote est telle qu'une fresque à son effigie a fait son apparition dans le centre d'entraînement des Skyblues. Cette fresque représente Vince The Prince célébrant son but face à Manchester United en 2012.





En 11 saisons, le manager-joueur du Sporting d'Anderlecht a décidément marqué les esprits dans la cité du nord de l'Angleterre.





© Manchester City