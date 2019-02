Une prolongation de contrat d'une année devrait bientôt être conclue.



C'est l'une des grandes interrogations de cette seconde partie de saison : que fera Vincent Kompany en fin de saison ? Son contrat, qui arrive à expiration en juin prochain, n'a toujours pas été renouvelé par Manchester City. Ce n'est toutefois qu'une question de semaines, voire de jours, pour le défenseur de 32 ans. Il devrait parapher un nouveau bail pour une douzième saison consécutive avec les Skyblues.

Les discussions de prolongation pour une saison supplémentaire sont en tout cas bien avancées. Selon le DailyMail, le capitaine des Citizens serait toutefois contraint de réduire son salaire (il gagne 135.000 euros par semaine actuellement) dans cette optique. Ce qu'il devrait accepter tant son désir de rester à l'Etihad Stadium est grand.

Si le club souhaite prolonger le contrat du Belge, c'est aussi grâce à Pep Guardiola qui n'a cessé de répéter son admiration pour son capitaine. "Il est important, c’est notre capitaine en dehors et sur le terrain", disait-il en janvier. "Il nous apporte ce que peu de défenseurs centraux au monde apportent. Il est incroyable, mais la réalité est que, sur les cinq dernières années, il a très peu joué. Il faut en tenir compte et le club discutera avec son agent pour prendre la meilleure décision J’aimerais que le club prenne en compte l’aspect sentimental."

Les dirigeants sont aussi conscients que Vincent Kompany peut être un apport pour le club après sa carrière. Il ne serait d'ailleurs pas étonnant qu'un rôle lui ait déjà été proposé. "Nous avons besoin de lui", assurait encore son entraîneur. "Il est spécial dans de nombreux domaines, dans sa personnalité. Ce qu’il a fait sur le terrain et en dehors le rend spécial, il peut parler cinq, six, sept langues et il communique très bien".

Et le manager de poursuivre : "Les gens qui nous représentent sont importants. Ce qu’ils ont fait par le passé pour et avec les nouveaux joueurs et les nouvelles générations. Nous pouvons dire : ‘Ce gars nous a aidés à construire le club que nous voulons et nous allons essayer de faire encore mieux.’ Bien évidemment qu’il peut devenir manager, cela dépend. Je ne sais pas ce qu’il va faire, je n’en ai pas discuté avec lui. Au final, chacun est maître de son futur."

Kompany, 32 ans, joue sous la vareuse des Skyblues depuis 2008. Il a remporté trois titres en Premier League (2012, 2014 et 2018) ainsi qu'une FA Cup (2011). Cette saison, il a dû se contenter de 14 apparitions toutes compétitions confondues. Il est d'ailleurs actuellement une nouvelle fois blessé. Il n'a plus joué depuis le 3 janvier face à Liverpool.