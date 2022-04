À partir de ce mardi 5 avril, les supporters des Diables pourront acheter leurs billets pour le Mondial 2022 au Qatar. Mais beaucoup déplorent l’organisation.

Si la Coupe du monde de football au Qatar ne débute que dans six mois, l’organisation et la réservation des billets démarrent dès maintenant. D’ailleurs, c’est à partir de ce mardi 5 avril que les supporters pourront acheter leurs billets pour le Mondial 2022 au Qatar.

Mais entre des billets souvent onéreux, des logements incertains et des vols de retour à modifier potentiellement au dernier moment, les craintes sont nombreuses du côté des fans qui souhaitent aller voir les Diables rouges. Obelgix, de son vrai nom, Nicolas Dardenne, est l’un des visages les plus connus des supporters de notre équipe nationale belge de football et compte bien se rendre à Doha, malgré le casse-tête qui se présente devant lui. "J’ai entamé les démarches sur le web pour voir ce qu’il était possible de faire et on constate très vite que les prix des vols sont horriblement chers (au moins 1 400 euros aller-retour), tout comme celui du logement. Si la Belgique est éliminée, on aurait 48 h pour rentrer, il faudrait alors prendre des vols à la dernière minute, on espère donc que des packs spéciaux soient mis en place pour les supporters, notamment via l’Union Belge."