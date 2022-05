Une ambiance à la fois ombragée et moderne, où chaque joueur se fait face, voici le vestiaire qui accueille les Diables rouges et les Red Flames à Tubize. ACFF Actu a pu s'y glisser le temps d'une visite à découvrir en vidéo.

"Il a été construit en rond, pour que chacun fasse face à tout le monde", indique Frédéric Veraghaenne, directeur des opérations du Proximus Basecamp à Tubize. "C'est beaucoup plus convivial et esprit d'équipe. Que ce soit les Diables ou le Red Flames, les joueurs et joueuses sont très heureux de ce nouveau vestiaire. Il n'est pas spécialement luxueux mais il y a tout ce qu'il faut pour bien travailler."