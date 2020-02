Diables Rouges Voici comment Pep Guardiola parle d'Eden Hazard avant leur affrontement en Ligue des Champions Rédaction

Manchester City et le Real Madrid s'affronteront en huitièmes de finale de la C1. Si le club espagnol est encore actif sur tous les tableaux, Manchester City aura moins droit à l'erreur puisque les Skyblues ont dit adieu à leurs espoirs de titre en Premier League. Eden Hazard, qui termine de soigner sa blessure à la cheville, sera bien présent pour le duel entre les deux équipes et Pep Guardiola a été amené à évoquer le cas du Diable rouge.



Le Catalan a choisi l'option "louanges" au moment de préfacer cette rencontre avec un peu d'avance en compagnie du youtubeur DjMaRiiO: "S'il ne joue pas bien, c'est qu'il se passe quelque chose à Madrid, parce que c'est un bon joueur". Avant de se reprendre: "Ce n'est pas un bon joueur, mais plus que ça. Ce qu'on a vu de lui en Angleterre... C'est la classe mondiale. Tout le monde sait que vous avez besoin d'une période d'adaptation après un changement de club".