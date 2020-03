internationaux Les joueurs de l’équipe nationale travaillent et s’occupent tant bien que mal.

Bloqués à la maison ou en confinement presque total, les Diables rouges vivent tous des situations différentes avec un point commun : l’enfermement et l’incapacité de s’entraîner avec leur équipe.

Eden Hazard et Thibaut Courtois : L’Espagne est à l’arrêt et il en va de même pour le Real Madrid et ses joueurs. Eden Hazard peut encore profiter de soins professionnels pour récupérer de son opération à la cheville. Le reste du temps, à l’instar de Courtois, il reste en famille. Le gardien a posté des vidéos de lui s’entraînant à domicile.

(...)