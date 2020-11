Avant même de penser à l'Euro ou à la Ligue des Nations, les Diables devront d'abord se concentrer, quand ils se retrouveront en mars, sur... la Coupe du Monde 2022. Le 24 mars prochain débutent en effet les qualifications européennes pour la phase finale.

Le tirage au sort de ces préliminaires aura lieu - virtuellement, Covid oblige - depuis Zurich le 7 décembre. La composition des pots sera basée sur le prochain classement Fifa, qui sera publié le 26 novembre. Mais après les résultats de cette fenêtre internationale, il est déjà possible de calculer le nouveau ranking, et ainsi d'établir les pots.

La France ayant été battue en amical contre la Finlande, la Belgique en profite pour creuser l'écart en tête du classement Fifa: son avance sur les Bleus passe de 13 à 25 points. Les Diables mènent toujours la danse avec 1.780 points, devant la France (1755), l'Angleterre (1.671), le Portugal (1.662) et l'Espagne (1645). Toutes ces équipes se retrouveront dans le pot 1, avec d'autres poids lourds comme l'Allemagne et les Pays-Bas. Les Diables ne retrouveront donc aucun adversaire de prestige en groupe. Dans le pot 2, une équipe fait tout de même figure d'épouvantail: la Pologne.

Que se passera-t-il si, par mégarde, les Diables terminent troisièmes de leur groupe? Dans ce cas, ils seront repêchés pour les barrages, vu leur statut de finaliste en Ligue des Nations. Bref, il faudrait un concours de circonstances assez improbable pour les hommes de Roberto Martinez ne valident pas leur billet pour le Qatar...

La qualification des Diables pour le Final Four leur offre un autre avantage: ils seront versés dans un groupe de cinq, plutôt que de six. Ils sont donc assurés d'éviter deux matches qu'ils auraient dû disputer face à un Petit Poucet comme Malte, Gibraltar ou la Moldavie. Vu le calendrier chargé qui s'annonce, ils ne s'en plaindront pas...

Le tirage au sort en pratique



Le 7 décembre 2020.Du 24 mars au 16 novembre 2021 (groupes), du 24 mars au 29 mars 2022 (barrages).Il y aura cinq groupes de cinq équipes (dont celui de la Belgique), et cinq groupes de six équipes. Les dix vainqueurs de groupe sont directement qualifiés. Les trois tickets restants seront attribués via des barrages. On y retrouvera 12 équipes: les seconds de chaque groupe qualificatif, ainsi que les deux nations éliminées en groupe mais les mieux classées lors de la dernière Ligue des Nations.

Pot 1: BELGIQUE, France, Angleterre, Portugal, Espagne, Italie, Croatie, Danemark, Allemagne, Pays-Bas.

Pot 2: Suisse, pays de Galles, Pologne, Suède, Autriche, Ukraine, Serbie, Turquie, Slovaquie, Russie.

Pot 3: Hongrie, Roumanie, Norvège, République d'Irlande, République tchèque, Irlande du Nord, Islande, Ecosse, Grèce, Finlande.

Pot 4: Bosnie-Herzégovine, Slovénie, Montenegro, Macédoine du Nord, Albanie, Bulgarie, Israël, Biélorussie, Géorgie, Luxembourg.

Pot 5: Arménie, Chypre, Iles Féroé, Azerbaïdjan, Estonie, Kazakhstan, Kosovo, Lituanie, Lettonie, Andorre.

Pot 6: Malte, Moldavie, Liechtenstein, Gibraltar, Saint-Marin.