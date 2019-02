Eden Hazard a été désigné Diable Rouge de l'année 2018, a indiqué vendredi l'Union belge de football (URBSFA).

C'est le public qui élisait le Diable de l'année en votant via le site de la fédération. Le capitaine des Diables est arrivé en tête des votes avec 14.974 voix, devant Axel Witsel (3801) et Kevin De Bruyne (2005).

Le titre de Diable de l'année (Devil of the Year) est décerné depuis 2015. Kevin De Bruyne a été le premier lauréat en 2015. Dries Mertens et Eden Hazard l'ont suivi au palmarès. L'ailier de Chelsea était le grand favori à sa propre succession. Eden Hazard était intenable lors de la Coupe du monde en Russie et a été élu deuxième meilleur joueur du tournoi par la FIFA derrière le Croate Luka Modric. En fin d'année, le Brainois avait terminé 8e au trophée du Ballon d'Or, remporté par Modric, et a été élu Sportif belge de l'année 2018.

La semaine dernière, le but de Nacer Chadli contre le Japon, qui a qualifié les Diables Rouges pour les quarts de finale de la Coupe du monde, avait été élu "but de l'année 2018" par les supporters des Diables Rouges.