Eden Hazard sera présente au Real Madrid ce jeudi 13 juin.

Cette date restera gravée dans la carrière du joueur, lui qui rêve du Real Madrid depuis tout petit. C'est ce jeudi 13 juin que le capitaine des Diables Rouges passera sa visite médicale en capitale espagnole avant d'être présenté officiellement. Il pourra donc porter fièrement sa nouvelle tunique.

Cette dernière a été présentée officiellement dans une vidéo sur les réseaux sociaux officiels du Real Madrid.

Le maillot principal du Real restera blanc, comme lors de chaque saison. Ce qui change, c'est la couleur secondaire du maillot. Place au doré pour cette saison 2019-2020. Si on sait maintenant ce qu'Hazard portera sur les épaules, reste plus qu'à savoir quel numéro il aura dans son dos. Son numéro 10 fétiche est occupé par Luka Modric. Il pourrait opter pour l'ancien numéro 7 de Cristiano Ronaldo. Certes, Mariano Diaz le portait cette saison mais ce dernier semble être poussé vers la sortie. A moins qu'Eden n'opte pour un retour aux sources et choisisse le numéro 26, celui qu'il portait lors de son éclosion à Lille. A Chelsea, avant de recevoir le 10, le Brainois portait le 17.

Faites vos jeux.