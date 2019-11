On sait maintenant comment les joueurs et les joueuses de la sélection belge seront habillés lors de leurs prochaines grandes échéances, à savoir l'Euro 2020 pour les hommes et peut-être l'Euro 2021 pour les femmes (les Red Flames disputent actuellement les éliminatoires pour le tournoi continental, qui aura lieu en Angleterre).

Des photos publiées sur la page Facebook du magasin flamand Topsport montrent des mannequins arborant cette toute nouvelle vareuse, dont des prototypes avaient déjà filtrés sur le web. On notera également la présence du nouveau logo de l'Union belge mis (très) en évidence sur le pectoral gauche.

Le 19 novembre, les Diables accueilleront Chypre dans le cadre des qualifs pour l'Euro, compétition pour laquelle la Belgique a déjà gratté son billet. Ce nouveau maillot pourrait donc y être présenté officiellement.