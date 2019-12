Le gagnant ne va pas vous surprendre...

Et le grand gagnant est... Eden Hazard ! Transféré l'été dernier de Chelsea au Real de Madrid, où il a hérité du numéro 7 mythique de Cristiano Ronaldo, le meneur de jeu des Diables est le membre de notre équipe nationale qui a, le plus, affolé le compteur des recherches Google en 2019 (en Belgique). Romelu Lukaku le seconde : ses performances sportives y sont bien entendu pour beaucoup tant l'attaquant casse la baraque du côté de l'Inter Milan, mais l'ex-Anderlechtois, peu épargné par les polémiques, a été à de nombreuses reprises sous les feux de la rampe médiatique notamment pour de sombres propos racistes proférés à son encontre. En troisième position, Kevin De Bruyne, alias le meilleur médian du monde, se drape le cou de bronze.

Soyons plus précis concernant le classement établi par Google Belgique : le Top 11 consacre en réalité les membres de notre équipe nationale qui ont le plus été recherchés en 2019, par rapport à l'année 2018. C'est donc un Top 11 des tendances montantes, des plus fortes progressions. Et dire qu'en 2018, au sortir d'une Coupe du Monde du feu de Dieu, c'était déjà Eden Hazard qui trônait en tête du classement...

Côté féminin, nos Red Flames ont également suscité la curiosité des internautes. A ce petit jeu, Tessa Wullaert, attaquante de Manchester City et premier Soulier d'or féminin de l'histoire, trône en tête du Top 11.

Voici le classement dans son intégralité, tant pour nos sélections nationale masculine que féminine de football :

Red Devils

Eden Hazard Romelu Lukaku Kevin De Bruyne Vincent Kompany Thibaut Courtois Dries Mertens Jan Vertonghen Michy Batshuayi Youri Tielemans Simon Mignolet Thomas Meunier

Red Flames