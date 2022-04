Voici les trois destinations possibles pour Eden Hazard selon un média espagnol Diables Rouges La Rédaction C'est Thorgan qui va être content... © Belga

L'article était quelque peu passé inaperçu ce week-end mais la rumeur est reprise un peu partout ce mardi: et si Eden et Thorgan Hazard jouaient sous la même vareuse la saison prochaine ?



Selon la Cadena Ser, une radio espagnole très tournée vers le sport, le Real Madrid veut inclure Eden Hazard dans son opération annuelle de dégraissage. Surtout avec un mercato ambitieux qui se profile puisque Mbappé et Haaland sont sur le marché. Comme Isco, Odriozola, Bale et Marcelo, le Diable pourrait donc quitter la capitale espagnole. L'idée d'un prêt fait son chemin: cela aurait le mérite d'offrir du temps de jeu au joueur et son club pourrait voir sa cote remonter avant d'essayer de le vendre.



Nos confrères espagnols listent ainsi trois points de chute potentiels pour le Brainois: Arsenal, le Milan AC et... Dortmund. Si on imagine mal Eden retourner à Londres pour évoluer dans un club rival de Chelsea, les deux autres options sont plus plausibles. Surtout celle menant à Dortmund, où il retrouverait son frère, Thorgan.



Il est toujours difficile de savoir quel crédit accorder à ce type de rumeur. En revanche, il est certain qu'il y aura encore de nombreuses spéculations sur l'avenir du n°10 des Diables. La suite au prochain épisode...