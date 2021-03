Il y a quelques semaines, Romelu Lukaku s'était exprimé à propos de son nouveau régime. Selon lui, ce renouveau alimentaire lui avait notamment permis de perdre du poids et ainsi de devenir plus performant. La DH avait d'ailleurs écrit un article sur le sujet.

Ce mercredi, la Gazzetta dello Sport dresse le portrait du nutritionniste qui est à la base de ce changement radical: Matteo Pincella. Il est l'un des secrets bien gardés du système Conte. Coach qu'il a rejoint du temps de la Juventus en 2012. Les qualités de Pincella sautent aux yeux et convainquent rapidement le bouillant italien... mais pas uniquement. Ainsi, il travaille également avec la Squadra Azzura depuis 2016. Un double poste qui lui permet aussi de garder les joueurs de l'Inter à l'oeil.

Au menu? Patates douces, pâtes shiratakis et plats à emporter qui ont révolutionné les Nerazzurri. Et permis à ses joueurs de performer et, surtout, de prévenir les blessures de façon efficace. "Avec Pincella, l'Inter est entré dans une nouvelle dimension. Auparavant, le club ne s'appuyait que sur un consultant externe. Avec l'entraîneur d'athlétisme Antonio Pintus et ses collaborateurs respectifs, Pincella est l'homme qui 'torture' mais qui fait voler Lukaku et ses coéquipiers" estime nos confrères italiens.

Ce diplômé en sciences et techniques du sport à l'Université de Vérone étudie chaque joueur en profondeur. L'objectif: créer un parcours alimentaire en fonction des caractéristiques et des besoins individuels de chacun. "Lors du premier confinement, il a ainsi envoyé des repas personnalisés aux joueurs à leur domicile. Et cela a tellement bien fonctionné que l'Inter a décidé de continuer pour les joueurs qui le désiraient."

Depuis l'avènement de l'ancien rugbyman qui s'est retapé dans le football, les pâtes ont presque disparu du régime des joueurs. Du moins de façon traditionnelle car elles sont désormais à base de shirataki. Pourquoi? Car cet aliment est préparé avec de la farine de konjac, une plante originaire de la zone subtropicale tempérée asiatique. Une farine connue pour être un coupe-faim. Il donne une sensation de satiété et empêche l'absorption des glucides et des lipides. Les patates douces trouvent également grâce à ses yeux car elles représentent un excellent complément naturel.

Pour aider les joueurs, Pincella propose donc de réaliser lui même des plats variés avec du poulet, de la dinde, du poisson, du riz ou encore différentes préparations à base d'œufs, de fruits et de légumes. Si le joueur renonce à cet aide, il est dans l'obligation de bien se nourrir chez lui. Bref, rien ou presque n'est laissé au hasard.

Bien évidemment, l'homme né à Mantoue en 1979, fait très attention à la qualité des produits. Tout en proposant aux joueurs de manger une fois par semaine ce dont ils ont envie. Selon lui, ce n'est pas forcément mauvais de se faire plaisir car "le corps doit être capable d'absorber tous les types d'aliments." Grâce à ce genre de régime, Romelu Lukaku avait estimé être plus réactif et plus rapide. "J'ai atteint un autre niveau, physique et mental" avait-il déclaré. Il est notamment passé d'un poids à plus de 100kg à 93kg aujourd'hui.

Une chose est sûre, Big Rom... comme la Belgique peut remercier Matteo Pincella. Grâce à ses efforts et au programme spécialisé de son mentor, Big Rom' est devenu un autre joueur en Italie. Et à passer un palier afin de devenir aujourd'hui l'un des meilleurs attaquants au monde.