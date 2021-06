Le public danois sera invité à applaudir à la dixième minute, pour marquer son soutien à Christian Eriksen. Romelu Lukaku a expliqué que les joueurs iraient plus loin :

Les Danois ne se sont pas entraînés au Parken Stadium, mercredi, mais les joueurs qui le souhaitaient avaient l’opportunité d’y retourner, avant le match, pour reprendre leurs repères dans une enceinte qui ne leur laisse pas un bon souvenir.

Une équipe de psychologues a également accompagné la sélection, et les familles ont pu brièvement rencontrer les joueurs et les membres du staff. “On a essayé de revenir à une forme de normalité”, a dit Kasper Hjulmand, alors que Thomas Delaney a expliqué que, “ces derniers jours, on a retrouvé un peu le sourire. Il y avait un peu plus de légèreté”.