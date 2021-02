Concentrés sur leurs objectifs et l’obligation d’aller renverser la situation en Coppa Italia sur le terrain de la Juventus, Romelu Lukaku et ses coéquipiers ont probablement un œil très attentif sur les coulisses de leur club. Car la très complexe situation financière pourrait mettre en péril l’excellente dynamique sportive.

En plus de devoir mettre le doute dans l’esprit des joueurs, de devoir dégraisser l’été prochain et revoir à la baisse ses ambitions à moyen terme, le club pourrait être prochainement sanctionné par la Commission des licences de l’UEFA. Une suspension des compétitions européennes la saison prochaine leur pend au nez sans l’épurement d’un certain nombre de dettes d’ici le 31 mars.

Il y a donc urgence pour le groupe chinois Suning, détenteur à 68,5 % de l’Inter Milan.



(...)