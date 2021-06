Pour une fois, Michy Batshuayi n’a pas fait admirer ses magnifiques dents blanches quand il souriait à l’entraînement, ce qu’il fait très souvent. Non, il portait un protège-dents orange dans la bouche. On aurait pu croire que c’était une façon pour Michy d’attirer l’attention. On le sait, il aime bien se faire remarquer avec une nouvelle coiffure, des vêtements excentriques ou des voitures uniques.

Mais cette fois, l’attribut avait bel et bien une fonction protectrice, nous assure-t-on. Vu qu’il s’est entraîné, il sera certainement disponible ce dimanche, malgré son possible problème aux dents.