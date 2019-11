Ce mercredi soir, après Real-Galatasaray et malgré la large victoire des Madrilènes, la question de l'état de forme du Diable rouge a été abordée en plateau. L'occasion pour l'ancien coach d'Arsenal de livrer son analyse: "Ce n'est pas le genre de joueur qui se laisse impressionner. Mais il n'a pas encore autant de confiance qu'à Chelsea. S'il est en dessous pour l'instant, c'est pour des raisons physiques. Il est arrivé avec du surpoids. Si tu veux faire perdre un cheval de course de 500 kilos, lui ajouter deux kilos est suffisant".Voilà une métaphore un peu spéciale mais plutôt efficace. Hazard n'a pas été décisif lors de la large victoire de son équipe, qui a un pied en huitièmes de finale. Bien que remuant, il a laissé Rodrygo et Benzema se partager les