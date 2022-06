Parmi les nombreuses satisfactions de la soirée de mercredi, on sortira aussi la paire Witsel-Tielemans, qui a réalisé un travail de l’ombre essentiel et quasiment parfait. "La différence entre la première et la deuxième période ? On a su stopper les contre-attaques polonaises après la pause", a souligné Roberto Martinez mercredi. Un travail à mettre principalement à l’actif du duo formé par l’ex-Rouche et l’ancien Mauve.