Quand je me balade en Pologne, les gens - âgés mais aussi jeunes - s’arrêtent et me disent : ‘Monsieur Lubanski, tout simplement merci !’ Vous ne vous imaginez pas à quel point cela me fait plaisir." Monsieur Lubanski (73 ans), Wlodek de son prénom, est le plus grand footballeur de son pays, jusqu’à la montée en puissance d’un certain Robert Lewandowski.

Incroyable mais vrai, Lubanski a joué pendant sept saisons à Lokeren - entre 1975 et 1982 - et il n’a plus quitté notre pays. "J’ai d’ailleurs aussi la nationalité belge", précise-t-il, en nous accueillant dans sa brasserie favorite à Lokeren.

Voici son histoire surréaliste et son avis de connaisseur.