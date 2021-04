Et à la fin, c’est toujours le Bayern qui gagne. Si la maxime n’a pas été respectée en Ligue des Champions, les Bavarois, diminués avec la blessure de Robert Lewandowski notamment, étant sortis par le Paris Saint-Germain, en championnat par contre, l’ogre munichois n’est pas encore rassasié et il se dirige tout droit vers un 9e titre de champion consécutif. Pourtant, avant ce choc de la 29e journée en déplacement à Wolfsburg, on pouvait s’attendre à une opposition de taille face au surprenant troisième du championnat.