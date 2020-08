Wolfsburg et Koen Casteels, titulaire dans le but, ont été éliminés par le Shakthar Donetsk en 8e de finale de l'Europa League, mercredi à Kiev, en Ukraine. Shakthar Donetsk s'est imposé 3-0, après avor déjà gagné le match aller 2-1 avant la suspension des Coupes d'Europe pour cause de coronavirus.

La saison européenne de football a repris ce mercredi près cinq mois d'interruption provoqué par le coronavirus.

C'est avec les 8e de finale de l'Europa League que les Coupes d'Europe reprennent.

Dans l'autre match joué mercredi en début de soirée, le FC Copenhague a battu les Turcs de Basaksehir 3-0 (aller: 0-1) et s'est aussi qualifié.