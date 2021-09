Il est considéré comme un des meilleurs gardiens de Bundesliga, mais Koen Casteels (29 ans) n’a toujours qu’une seule cape à son actif : il y a un an, il avait dû être remplacé à la 55e contre l’Islande après une collision.

Out pour le Mondial 2014, out pour l’Euro 2021, cette blessure contre l’Islande : l’équipe nationale vous apporte la poisse.

"Je m’étais fracturé le tibia en 2014 et j’ai dû subir une opération en mai (NdlR : une plaque métallique qui avait été dû être enlevée de sa jambe opérée en 2019). Le plus important est que je n’ai plus mal. Je retiens le positif : j’ai souvent été sélectionné (44 sélections)."