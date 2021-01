West Brom prenait Wolverhampton à froid et ouvrait le score après 8 minutes sur penalty transformé par Pereira. Les 'Wolves' réagissaient en fin de première période et inversaient la tendance grâce à des buts de Silva (38e) et Boly (43e). Après la pause, ce sont cette fois les 'Baggies' qui retournaient la situation avec le but de l'égalisation inscrit par Ajayi (52e) avant que Pereira ne plante son deuxième but de l'après-midi en transformant un nouveau penalty (56e). Au classement, West Bromwich, qui décroche sa deuxième victoire de la saison, reste 19e et relégable avec 11 points. Wolverhampton conserve sa 14e place avec 22 unités.

Victoire pour Kevin Mirallas et Gaziantep qui grimpent sur le podium en Turquie

Gaziantep s'est imposé 2-1 face à Kayserispor samedi lors de la 19e journée du championnat de Turquie. Kevin Mirallas a joué 70 minutes pour Gaziantep.

Gaziantep a profité d'un but contre son camp de de Kvrzic (31e) et d'une réalisation de Maxim (77e) alors que Kolovetsios avait égalisé pour Kayserispor (61e).

Au classement, Gaziantep grimpe à la troisième place avec 34 points. Kayserispor reste lui 18e et relégable avec 16 unités.

Plus tôt dans la journée, Peter Zulj, prêté par Anderlecht à Göztepe, n'a pas manqué ses débuts sous ses nouvelles couleurs. L'Autrichien a inscrit un doublé (30e et 58e) dans la victoire 2-3 de son équipe à Konyaspor.