Un jour ou l'autre, Xavi entraînera son club de coeur du FC Barcelone. Pour le quotidien espagnol Sport, le Catalan s'est exprimé à propos des joueurs qu'il appréciait plus particulièrement. Un Diable a tapé dans l’œil de l'ancien stratège blaugrana: Kevin De Bruyne. "Kevin De Bruyne, de Manchester City, me semble d’un autre niveau, brutal. Il est capable de faire la différence. Il est le meilleur milieu de terrain du monde et il est encore relativement jeune".

Qui sait, peut-être qu'un jour les deux seront réunis ensemble lorsque l'actuel entraîneur de Al-Sadd commencera une aventure européenne.