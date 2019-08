Yannick Carrasco a participé à la victoire du Dalian Yifang sur le terrain du Chongqing Lifan (1-3), vendredi à l'occasion de la 21e journée de Chinese Super League, D1 chinoise.

Le Diable Rouge a marqué, d'une belle frappe depuis l'extérieur du rectangle, le deuxième but des siens. L'attaquant vénézuélien Salomon Rondon aura lui aussi été décisif avec deux buts et un assist. Pour Carrasco, c'est le 14e but en 17 matches de championnat, lui qui a aussi distillé 6 assists.

Dans le même temps, Mousa Dembélé est monté au jeu à la 63e minute du partage du Guangzhou R&F contre Jiangsu Suning (2-2).

Le club de Carrasco pointe actuellement à la 6e place avec 30 points au compteur, trois places devant celui de Dembélé, 9e avec 25 unités.