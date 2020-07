Le Diable a complètement effacé le Français des tablettes à l’Atletico Madrid.

Le point commun entre le Français Thomas Lemar et le Diable Yannick Carrasco ? Pour l’un et l’autre, le retour de la Liga après la pause liée à la crise sanitaire s’avérait déterminant pour la suite de leur carrière. Et visiblement, il y en a un qui l’a mieux vécu, ou qui est en tout cas en train d’éclipser l’autre.



(...)