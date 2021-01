Derrière Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco est sans doute le troisième meilleur Diable en club depuis le début de la saison. Revenu à l'Atletico Madrid après presque deux ans passés en Chine à Dalian, le Belge, qui brille désormais avec les Colchoneros, estime que son aventure lui a été bénéfique : "C'était une belle expérience, surtout à cause du mode de vie complètement différent. Être à l'autre bout du monde, seul, au milieu d'une autre culture..."

Depuis le début de la saison, Carrasco est l'un des hommes en forme à l'Atletico : "J'étais déjà très important lors de mon premier passage àl'Atletico Madrid. Mais depuis lors, j'ai acquis plus de maturité et je suis moins un chien fou que quand j'étais plus jeune", a expliqué l'ailier dans les colonnes de Marca, lui qui a été replacé à un poste similaire à celui qu'il occupe en équipe nationale : "Je connaissais déjà cette position mais c'est différent en équipe nationale et en club. Avec la Belgique, c'est un match par moi ou pour la Coupe du monde... Ce n'est pas la position que je préfère mais si le coach estime que c'est là que je dois jouer, pas de problème. Il ne faut pas être égoïste car tout le monde veut jouer et être important pour l'équipe."



La grande forme de l'ancien joueur de Monaco permet à l'Atletico Madrid de pouvoir rêver du titre mais Carrasco refuse de s'emballer car le championnat sera encore long : "Nous avons bien débuté la Liga. Mais nous devons rester concentrer sur notre travail. Prendre match après match, gagner un maximum de points et voir où nous terminerons la saison."

Un titre qui le mettrait en confiance avant la compétition la plus importante de cette année 2021, l'Euro. Mais Carrasco refuse de s'emballer : "Nous avons une très bonne équipe. Mais le tournoi sera long et tout peut arriver. Dans un match, vous pouvez avoir cinq grosses occasions et l'adversaire peut marquer dès sa première tentative. Ce sont des choses que vous ne gérez pas. C'est vrai, nous avons une super équipe mais nous devons être épargnés par la malchance et les blessures..."