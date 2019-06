Yannick Carrasco va-t-il encore rester en Chine longtemps ? En tout cas, il ne semble pas y faire l'unanimité.

Le Diable Rouge a été suspendu par son club. En cause, son retour tardif du dernier match des Belges. Carrasco n'est pas rentré à temps et a manqué une rencontre avec le Dalian Yifang. Cette absence, conjuguée à son attitude aux entraînements, est à l'origine de cette sanction.

"Pour des raisons indépendantes de ma volonté, je n'ai pas pu arriver à temps pour aider mon équipe aujourd'hui", avait -il écrit sur Twitter pour tenter de s'expliquer. Le Belge ne semble plus être le bienvenu au camp d'entraînement et devra présenter publiquement des excuses s'il souhaite revenir. Une lourde amende lui pend au nez.

En outre, le joueur de Dalian Yifang s'est fait incendier par l'un de ses coéquipiers, lui qui n'attend que de revenir en Europe.

C'est le gardien de but remplaçant, Yu Ziquian, qui s'en est pris à lui sur les réseaux sociaux, en le faisant passer pour un fainéant. "Yannick, tu es une star et tu réalises de bons matches, mais tu ne peux pas gagner une rencontre tout seul. Lors de la rencontre face à Shanghai Shenhua , tu as fait exprès de prendre un avertissement pour être suspendu et pouvoir retourner en Europe.", a-t-il déclaré. Mais ce n'est pas tout. Le gardien réserviste a encore été plus loin: "Maintenant, tu es de retour, mais tu ne bouges pas à l'entraînement. Quand nous jouons des matchs d'entraînement, tu n'attaques pas, ne défends pas, tu restes sur le bord du terrain. L'ambiance est ruinée. Les entraînements sont aussi importants que les matchs pour un pro. Aucun joueur ne peut prendre le pas sur l'équipe. J'espère que nous pourrons te dire un bel au revoir, de la même façon que nous t'avons bien accueilli", explique-t-il.