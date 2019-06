Yannick Carrasco a critiqué l'attitude de certains de ses coéquipiers et dirigeants de Dalian Yifang. Le club chinois a décidé de suspendre le Diable Rouge après que celui-ci a manqué un match contre Hebei Fortune après les rencontres de qualifications pour l'Euro 2020 face au Kazakhstan et l'Ecosse. Le club fustige aussi son manque d'engagement à l'entraînement.

Le Bruxellois explique son absence par un vol retardé. "Pour des raisons indépendantes de ma volonté, je n ai pas pu arriver à temps pour aider mon équipe aujourd'hui", écrivait-il le 15 juin sur Twitter.

Dalian Yifang a suspendu Carrasco, qui a été critiqué par plusieurs joueurs du club. Le joueur belge de 25 ans a réagi vendredi. "L'attitude de certains coéquipiers et dirigeants du club envers moi est incompréhensible vu mon engagement et mes performances avec l'équipe", a tweeté Carrasco. "L'équipe a besoin de moi et je veux aider l'équipe. Ce problème doit être résolu".

Carrasco est le joueur vedette de Dalian Yifang. L'ailier y est arrivé en février 2018 en provenance de l'Atletico Madrid, mais il a déjà annoncé à plusieurs reprises qu'il avait hâte de revenir en Europe.