Yannick Carrasco a annoncé qu'il veut quitter le Chine. "Il y a une opportunité pour rentrer en Europe", a-t-il dévoilé à la conférence de presse des Diables Rouges à Tubize.

"Cela avance avec mon agent. Le club qui me veut, veut faire le maximum pour m'avoir. Cela me plairait de rentrer. Le foot en Chine ne me déplaît pas, mais au niveau familial, je préfère rentrer en Europe. L'adaptation pour la famille n'a pas été facile. J'espère que les clubs trouveront un arrangement. Les cartes ne sont pas entre mes mains. J'espère que mon club chinois me comprend."

L'Inter, le Milan AC et Arsenal ont été cités. "Désolé, je n'ai pas le droit de citer le nom."