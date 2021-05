Malheureusement pour Tielemans, Praet et Castagne, le championnat s'est mal terminé. Alors que les Foxes avaient été chercher la FA Cup grâce à un but de leur médian belge, il fallait encore terminer le travail en Premier League et terminer dans le top 4 afin de se qualifier pour la Ligue des Champions. Mais Leicester s'est incliné 2-4 face aux Spurs. Ce résultat, conjugué à la victoire de Liverpool, a fait basculer les trois Diables à la cinquième position au général, synonyme d'aller simple pour les poules de l'Europa League.

Juste après la rencontre, le milieu de terrain des Foxes a été mis en avant. Désigné Joueur de la saison par ses coéquipiers et par le public, Tielemans ne pouvait contenir son émotion quand ses équipiers lui avaient préparé une haie d'honneur pour aller chercher son trophée. Le joueur formé à Neerpede avait les larmes aux yeux.

Au micro de la chaîne TV de Leicester, il savourait malgré la défaite: "Les récompenses individuelles sont une illustration de ta saison et être récompensé signifie que j'ai bien joué cette saison, donc je suis très heureux. Je suis reconnaissant. Les supporters ont voté pour moi et j'espère que j'ai pu leur faire apprécier cette saison qui n'a pas été facile car ils n'étaient pas avec nous dans les tribunes. Quand je suis arrivé ici, je savais qu'on avait une bonne équipe et un bon groupe. La victoire en FA Cup signifie beaucoup pour nous. Cela montre qu'on est sur le bon chemin, qu'on travaille bien. J'espère qu'on va pouvoir continuer dans cette voie-là", confiait-t-il.