Youri Tielemans réalise une nouvelle grosse saison à Leicester City. Avec déjà 46 rencontres, sept buts et quatre assists cette saison, le Diable rouge est un incontournable de l'équipe de Brendan Rodgers.

De quoi attiser à nouveau les convoitises de la part des plus grosses écuries européennes. À 25 ans (qu'il fête ce samedi) et alors qu'il ne lui restera plus qu'un an de contrat avec les Foxes, Tielemans est enclin à changer d'air. Et selon les informations du Nieuwsblad, c'est Arsenal qui tiendrait pour le moment la corde. Selon nos confrères, l'ancien anderlechtois est actuellement en négociations avec le club londonien pour un transfert cet été.

Les Gunners sont actuellement quatrième en Premier League, ce qui permettrait à Tielemans de retrouver la Ligue des Champions qu'il n'a plus disputée depuis 2018, lorsqu'il évoluait à Monaco.