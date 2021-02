Il n’est pas le plus musclé, pas le plus costaud ni le plus impressionnant physiquement. Du haut de ses 176 centimètres et de ses 72 kilos, Youri Tielemans est pourtant l’un des joueurs les plus solides du très exigeant championnat d’Angleterre. Endurant, rapide, vif et très résistant, le médian de 23 ans est même un véritable modèle du genre.

C’est simple : depuis son arrivée à Leicester City en janvier 2019, le Diable rouge n’a manqué qu’une seule rencontre de Premier League. Il avait été laissé sur le banc par Brendan Rodgers contre une équipe du bas de tableau parce qu’il venait de disputer 90 minutes contre Liverpool deux jours plus tôt et allait encore être utilisé trois jours plus tard.