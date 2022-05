Jusqu’au bout, il restera professionnel et se donnera à fond pour le maillot des Foxes. Mais force est de constater que Youri Tielemans a déjà la tête ailleurs. Face à Everton samedi, il a par exemple présenté l’un de ses pires taux de passes réussies (65 %) de la saison, en plus d’avoir pris trois frappes peu judicieuses et d’avoir amené très peu de danger.

Certes, c’est toute son équipe qui patine en ce moment. Mais le Diable rouge ne nous avait pas habitués à ce genre de contre-performances à répétition. Il lui reste toutefois quatre matchs - dont deux à domicile - pour achever la saison la tête haute, avec une position bien plus flatteuse que cette très décevante 14e place en championnat. Place ensuite à son nouveau défi.