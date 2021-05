Le Diable rouge a inscrit l’unique but de la rencontre sur une frappe incroyable !

Ils étaient 21 000 dans le stade à Wembley et des milliers à avoir les yeux rivés sur Leicester et Chelsea pour cette finale de la FA Cup. Et comme souvent, les Belges n’ont pas déçu. Bien au contraire. D’ailleurs, Youri Tielemans devait savoir, dans un petit coin de sa tête, qu’à chaque fois qu’un Belge marque un but en finale de la coupe d’Angleterre, son équipe s’impose. Ce fut le cas pour Eden Hazard en 2018 et pour Kevin De Bruyne en 2019.