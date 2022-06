La seconde option semble la plus probable. Tielemans a été cité dans de nombreux clubs. Selon les dernières rumeurs, Arsenal serait en pole pour s’attacher ses services.

"Je dois rester calme, dit-il. Je me sens bien à Leicester et ne suis pas pressé de partir. À moi de prendre la bonne décision concernant mon avenir. Mon départ de Leicester n’est pas acté. J’ai toujours tout donné pour le club, mais je sais qu’à certains moments d’une carrière il faut poser des choix. Chaque joueur doit prendre une décision pour lui et en fonction du projet qui lui est proposé."