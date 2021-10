Critiqué depuis le final 4 de la Ligue des Nations en raison de sa petite forme avec les Diables, Youri Tielemans a remis les points sur les "i" depuis lors. Après avoir marqué contre Manchester United, le Belge a enchaîné avec un nouveau but face à Brentford cette fois-ci. Suite à un coup franc mal repoussé de Maddison, Tielemans ne s'est pas posé de questions et a décoché une frappe lointaine qui a fini sa course au fond des filets pour donner l'avance à Leicester.

Peu après l'heure de jeu, Brentford a égalisé grâce à Mathias Jorgensen.

FRANCE

Nice renverse Lyon dans une fin de match à suspense

L'OGC Nice recevait l'Olympique lyonnais, avec Jason Denayer dans le onze de départ, dilmanche dans le cadre de la 12e journde la Ligue de football. Nice a gagné 3-2 au terme d'un match passionnant. Ekambi a ouvert le score pour les visiteurs sur un rebond (35e, 0-1). Après la pause, Aouar a doublé le score sur une passe de Paqueta (68e, 0-2.). Atal a ramené Nice dans le jeu après avoir lui-même conclu un bel effort individuel (81e, 1-2). Lyon a dû jouer à dix après 85 minutes. Kadewere a reçu un carton rouge après consultation du VAR pour une faute sur Bard. A la fin du temps réglementaire, Nice a obtentu un penalty après qu'Emerson (Lyon) ait fait tomber son adversaire. Delort transforma le penalty d'un joli tir dans le coin supérieur gauche (89e, 2-2.). Dans le temps additionnel, Guessand a offert la victoire aux Niçois (3-2, 90e+3).

En raison de cette défaite, Lyon tombe à la huitième place avec 16 points en 11 matchs. Nice occupe la 2e place provisoire et possède 19 points.