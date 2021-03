Is there anything he can’t do ?"

Au Leicester Mercury, on s’est posé la question au terme de la rencontre géniale des Foxes face à Manchester United en FA Cup ce week-end (3-1). "Y a-t-il une chose dont Youri Tielemans n’est pas capable ?"

Le journaliste du quotidien le plus proche du club de Tielemans ajoute qu’il a "pressé intelligemment, a donné un grand nombre de passes précises vers l’avant et montré sa vitesse et son endurance […] pour inscrire un but".

Le commentaire est suivi d’une note : 9 sur 10. À l’image de sa saison de patron dans les Midlands.

Au lendemain de sa prestation cinq étoiles face aux Red Devils, Luke Chadwik, un ancien de Manchester United, lançait que Tielemans "a tout pour rejoindre Old Trafford".

Il l’a ensuite comparé à Paul Pogba, le qualifiant de "joueur qu’on aime regarder".

Mérite-t-il ces fleurs lancées par bouquets entiers depuis des semaines ? Tous les éléments permettent sereinement de répondre par un grand "ou i" . Youri Tielemans est en train d’exploiter tout son potentiel en club et rayonne de plus en plus chez les Diables.