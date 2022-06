"Nous avons bien débuté contre les Pays-Bas, avec quelques occasions. Mais l'intensité a ensuite baissé et ça nous a mis en difficulté. Il va falloir construire sur cette défaite. Nous n'avons pas bien défendu en équipe et, selon moi, le problème se situait là", a déclaré le milieu de terrain de 25 ans mardi en conférence de presse au centre national de Tubize. Après une saison harassante à Leicester, où il a disputé 50 matches toutes compétitions confondues, Youri Tielemans est resté sur le banc durant tout le match vendredi. "Je suis encore frais. Je fais tout mon possible pour être prêt et tout donner en match", a assuré l'ancien joueur d'Anderlecht. "Je suis toujours très content d'être en équipe nationale. Nous savions qu'il y avait quatre matches en fin de saison et nous devions nous y préparer."

Mercredi, le milieu pourrait signer contre la Pologne une 50e apparition chez les Diables, lui qui reste sur plusieurs sorties mitigées sous le paletot national. "Les gens attendent beaucoup de moi et c'est normal. Je suis peut-être encore plus exigeant qu'eux avec moi-même", a dit Tielemans, concédant qu'il n'avait "pas été top" en octobre dernier lors du Final Four de la Ligue des Nations. En mars, lors d'un rassemblement avec les joueurs de moins de 50 caps uniquement, il a porté le brassard de capitaine. "Peut-être que les gens s'attendaient à ce que je dribble tout le monde ? Ce n'était pas mes meilleures prestations mais ce n'était pas catastrophique non plus. À moi de relativiser et d'encore m'améliorer."