La saison dernière, Youri Tielemans a pris une autre dimension avec Leicester. Le Diable rouge s'est hissé au rang de patron des Foxes qui ont remporté la FA Cup. De quoi intéresser les grandes écuries européennes.

Selon le journaliste Fabrizio Romano, l'ancien Anderlechtois était déjà très courtisé durant le dernier mercato d'été mais Leicester a tout fait pour le garder. "Cela n'a pas été simple pour le club mais c'était important pour eux", a-t-il confié sur sa chaîne Youtube.

"Après l'Euro, son prix a augmenté aux alentours de 60 à 65 millions d'euros, donc cela a refroidi quelques potentiels candidats", a continué Romano qui est persuadé que Tielemans ne restera pas plus d'une saison supplémentaire chez les Foxes. "Il faut savoir que beaucoup de clubs du top européen recherchent des milieux de terrain et il est sur la liste de nombreux clubs tels que le Real Madrid ou le FC Barcelone mais aussi de nombreux clubs en Angleterre comme Manchester United pour potentiellement remplacer Pogba."

De plus, à la fin de la saison prochaine, il ne restera plus qu'un an de contrat au Belge à Leicester, ce qui devrait faciliter un transfert. D'autant que le Diable ne semble pas pressé de prolonger.