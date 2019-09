Youri Tielemans fait désormais partie des joueurs habitués à être appelés en sélection. Il devrait être titularisé au cours des deux matches à Saint-Marin et en Ecosse afin de remplacer Axel Witsel. L'ancien Anderlechtois devrait être aligné aux côtés de Kevin De Bruyne, à moins que ce dernier n'évolue en soutien de Romelu Lukaku, aux côtés de Dries Mertens, comme le fait traditionnellement Eden Hazard.

Roberto Martinez pourrait surprendre tout le monde en changeant de système mais Youri Tielemans devrait être l'une de ses pièces maîtresses sur le terrain.

"Je pense que mon début de saison se passe bien. On a fait de très bons résultats. Je me sens de mieux en mieux dans les matches. Ma tête et les jambes sont prêtes pour la saison" , lance le Bruxellois. "Je suis prêt à jouer et à aider l'équipe mais je ne sais pas si je jouerai avec De Bruyne au milieu de terrain, il faut demander à l'entraîneur".

Avant d'aborder la rencontre contre Saint-Marin, où il peut être aligné aux côtés de De Bruyne. "Kevin et moi sommes des joueurs similaires mais pour faire le jeu, ça peut le faire. On verra qui évoluera à côté de qui. Le coach décidera. Mon statut n'a pas changé en équipe nationale. Chaque fois que je viens, je donne le meilleur de moi-même et j'espère jouer le plus possible. J'ai une nouvelle opportunité de me montrer et de montrer que je me sens bien dans l'équipe".

"Cela ne me dérangerait pas de jouer dans un rôle plus défensif. J'ai toujours eu l'habitude de jouer dans l'une des deux positions axiales du milieu. Je me mets au service de l'équipe selon les besoins du coach."

" Yari Verschaeren ? C'est un joueur qui a beaucoup de talent. Il vient d'Anderlecht et j'accueille volontiers tous ceux qui viennent d'Anderlecht. Je vais essayer de le conseiller. Je ne le connais pas bien, car nous n'étions pas de la même génération" , poursuit-il.

L'ancien médian du RSCA est également revenu sur la situation de son club de coeur: "Anderlecht reste mon club. Je regarde leurs résultats. C'est un peu moins bien pour l'instant, mais ils ont gagné l'une des rencontres les plus importantes de la saison. Le projet va mettre du temps à s'implanter".

Le Diable Rouge est revenu sur les différentes rumeurs dont il faisait l'objet: "Durant le mercato, j'étais content de l'intérêt de certains gros clubs. Je devais faire un choix pour ma jeune carrière et je pense que c'était le bon. Arriver avec le statut d'un transfert à 45 millions ne change rien. On me connaissait déjà à Leicester. Ma période en prêt s'est très bien passée. J'avais envie de continuer à jouer dans ce club. "

"Je n'ai pas parlé personnellement avec Romelu Lukaku de ce qu'il s'est passé. C'est vraiment dommage et c'est scandaleux de parler de racisme à l'heure d'aujourd'hui. L'ignorance est la meilleure des manières de réagir" , a-t-il indiqué à propos des incidents dont a été victime le numéro 9 des Diables.

Les Diables sont privés de quelques cadres. Axel Witsel, Eden et Thorgan Hazard ainsi que Vincent Kompany sont tous blessés. Leur absence n'est pas un problème selon Tielemans: " La vie dans le groupe est bonne. On s'amuse tous ensemble. On ne se le cache pas. Ce sont des joueurs très importants et présents dans l'équipe. Ce sera à nous de faire le boulot sans eux. Mais il n'y a pas de problème. Ils reviendront quand ils seront fit."

Raman: "C'est la preuve que j'ai progressé en Allemagne"

Benito Raman espère recevoir sa chance lors des deux prochaines rencontres des Diables Rouges face à Saint-Marin vendredi et contre l'Ecosse lundi. "Je veux montrer ce que j'ai dans le ventre", a déclaré l'ailier de 24 ans, sélectionné pour la première fois par Roberto Martinez chez les Diables Rouges.

"Je connais plusieurs joueurs ici, je me suis donc senti à l'aise très vite", a poursuivi le joueur de Schalke 04. "J'ai été bien reçu. J'ai aussi parlé avec le coach qui m'a expliqué dans qu'il me voyait plutôt évoluer sur le flanc gauche."

Contrairement à l'autre nouveau venu Yari Verschaeren, Raman est un peu plus vieux et a mis un peu plus de temps à arriver chez les Diables. Après ses premiers pas en Belgique avec les maillots de Gand, Courtrai, Saint-Trond et le Standard, Raman a tenté sa chance en Allemagne avec le Fortuna Düsseldorf. Une équipe avec laquelle il a notamment brillé l'an dernier avec 10 buts et 4 assists en Bundesliga. Des prestations qui lui ont valu un transfert à Schalke cet été.

"Pourtant, je ne m'attendais pas à une sélection à ce moment-ci", a affirmé Raman. "Mes deux premiers matches de la saison n'étaient pas extraordinaires. Je dois encore trouver mes marques. Je pensais être plus proche d'une sélection l'an dernier après une deuxième partie de saison très solide. A ce moment-là, j'ai pensé 'pourquoi pas?' mais là je ne m'y attendais pas. L'Allemagne m'a permis de devenir adulte et plus calme. Je suis désormais un joueur plus professionnel. J'ai hérité de la mentalité allemande."

Pour sa première sélection, Raman espère évidemment avoir du temps de jeu mais est bien conscient que la concurrence est redoutable. "Je n'ai pas d'attentes particulières. Si le coach a besoin de moi, je suis là. Je ne serai pas déçu si je ne joue pas. Je considère surtout cette sélection comme une réponse à ceux qui ne croyaient pas en moi en Belgique. C'est la preuve que j'ai progressé en Allemagne."

Le joueur de Schalke 04 a été repris chez les Diables Rouges pour pallier les absences dans le secteur offensif. L'ancien joueur du Standard estime qu'il est plus adulte qu'auparavant et qu'il est plus mature.

Benito Raman n'a pas été très surpris par sa sélection chez les Diables. "Cette sélection, je l'attendais. J'espérais en être. C'était quand même une bonne surprise pour moi. Je suis content d'être ici."

"La saison n'a pas super bien commencé. On a eu un match difficile contre 'Gladbach et le dernier match n'était pas mon meilleur. On a un nouveau coach et un nouveau système. Finalement, je suis dans la sélection. Certainement grâce aux blessures de certains.", reconnait le joueur.

Benito Raman est polyvalent et peut évoluer à différentes places: "Je peux jouer à gauche, à droite ou au centre. Le coach m'a expliqué ce qu'il attendait de moi. Il ne me considère pas comme un milieu de terrain. Le Benito Raman actuel est beaucoup plus calme. La mentalité allemande m'a fait du bien. Je suis plus professionnel qu'avant. Ceux qui m'ont suivi durant les trois dernières saisons peuvent voir dans mes statistiques que le football allemand me convient", poursuit l'attaquant.

"Pour moi, les deux trois dernières années ont été bonnes mais c'était difficile en Belgique. C'est une revanche pour les personnes qui ne croyaient pas en moi. Me voir en équipe nationale doit être difficile pour eux.", explique l'ancien Rouche.

"J'ai pu montrer lors de mes prestations que je ne suis pas que la personne que tout le monde connait en Belgique", a également déclaré le néo-Diable Rouge.