Eden Hazard va-t-il se faire opérer de sa cheville droite ? Et surtout, va-t-il pouvoir participer à l’Euro avec les Diables rouges ? Le verdict n’est toujours pas tombé.

Avant le huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City, son entraîneur, Zinédine Zidane, n’a pas vraiment éclairci la situation : "Je ne sais pas s’il doit se faire opérer ou non et ce n’est pas de ma compétence de décider de cela. Je ne suis pas médecin. Sincèrement, je ne sais pas s’il va pouvoir reprendre la compétition avant la fin de la saison. Même si je le souhaite du fond de mon cœur parce que je suis son entraîneur."

"Ce que veut Eden, c’est être complètement rétabli quand il va revenir"

Une décision collégiale pour trouver la solution qui conviendrait le mieux à la fois au club madrilène et au Brainois doit être prise dans la semaine. Les médecins du Real, eux, pencheraient plus pour une opération, qui pourrait mettre terme à sa saison et à ses rêves d’Euro, mais permettrait de consolider durablement sa cheville et d’éviter au Diable d’être à l’avenir embêté par celle-ci. C’est en tout cas ce qu’a sous-entendu Zidane. "Je ne sais pas s’il aurait été préférable qu’il se fasse opérer dès novembre lors de sa première blessure. Il y a des gens compétents qui se chargent de ça. J’espère seulement une chose, c’est que quand il va revenir, il va revenir bien et complètement rétabli. C’est ce qu’il veut lui aussi et c’est ce que l’on veut", a-t-il assuré, avant d’évoquer sa tristesse par rapport à la difficile situation vécue actuellement par son attaquant. "On se sent mal par rapport à Eden et sa blessure. Il était si heureux de revenir après trois mois d’indisponibilité…"

L’entraîneur du Real Madrid, visiblement touché par les déboires du Brainois, n’a d’ailleurs pas hésité à décrire le mal-être actuel traversé par Eden Hazard suite à sa rechute : "Dans son regard, je vois qu’il est malheureux. C’est important dans ce genre de situation de penser positivement mais actuellement c’est un moment très difficile pour lui et ça va être le cas encore pendant quelques jours. Eden, ce qu’il aime, c’est jouer au football, être avec le groupe, et malheureusement là, il ne va pas pouvoir le faire. Donc imaginez ce qu’il vit en ce moment…" Face à la presse, le coéquipier du Diable et capitaine du Real, Sergio Ramos, ne semblait non plus très optimiste quant à un rapide retour sur les pelouses : "La blessure d’Hazard est une très mauvaise nouvelle. On espère tous qu’il va revenir le plus vite possible parce que c’est un joueur qui va être extrêmement important pour nous les saisons prochaines." Une manière de dire que la saison actuelle d’Hazard est déjà terminée ? Tout le monde espère le contraire.