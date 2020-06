Zinedine Zidane, l’entraîneur du Real Madrid, s’est montré rassurant après la rencontre quant à la sortie d’Eden Hazard et satisfait de la prestation du Diable Rouge.



"On savait qu’il manquerait de rythme s’il jouait tout le match. Il a bien joué pendant une heure, le coup (qu’il a reçu pendant le match) nous a fait peur, mais à la mi-temps il nous a dit qu’il allait bien", a ainsi commenté le Français à propos du Brainois. "Il est content de ce qu’il a produit, et nous aussi sommes très contents de son travail. Le message, vraiment, c’est qu’on est content de revenir à la compétition", a ajouté Zizou, dont c’était le 200e match sur le banc merengue.