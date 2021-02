De nouveau blessé au quadriceps depuis mercredi, Eden Hazard enchaîne les coups d'arrêt depuis son arrivée au Real Madrid il y a un an et demi. Lors de la conférence de presse de veille de match (à Huesca, ce samedi après-midi), Zinédine Zidane semblait quelque peu à court de mots concernant ce sujet qui revient trop souvent sur la table: "Que puis-je dire ? C'est surtout compliqué pour lui. Il traverse une période difficile et a beaucoup de malchance. Tout ce qu'il demande, c'est jouer et aider l'équipe. Nous avons hâte de le voir enchaîner les matches. J'espère que ce sera le cas le plus vite possible après cette blessure. Il devrait pouvoir revenir dans trois semaines."



Et le Français d'assurer que son numéro 7 fait "tout ce qu'il peut pour être bon", avant de confirmer que le Real Madrid a "besoin d'un Eden Hazard à 100%". Et les Diables rouges aussi...