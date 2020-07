La première saison d'Eden Hazard au Real Madrid ne s'est pas déroulée comme prévu. Affaibli par plusieurs blessures tout au long de la saison, le Brainois n'a jamais vraiment atteint son meilleur niveau en Liga cette saison et n'a pas encore justifié le prix de 100 millions d'euros que les Madrilènes ont déboursé pour s'attacher ses services. Hazard le reconnait lui-même et estime que la défunte saison est la moins bonne de sa carrière

Mais celle-ci n'est pas encore totalement terminée puisque le Real doit encore disputer la fin de la Ligue des Champions, à commencer par le huitième de finale retour face à Manchester City le 7 août prochain.

Et Zinédine Zidane compte bien sur le Belge pour cette échéance importante. C'est pour cette raison que le Diable ne figurait pas sur la feuille de match pour la dernière rencontre de la saison face à Leganes ce dimanche. "Eden a ressenti des gênes dernièrement. Après les matches, il avait des douleurs et ça n’allait pas très bien", a expliqué le Français en conférence de presse d'après-match, "J’espère qu’il va complètement récupérer durant cette trêve."

Car après avoir fêté le titre, les Merengues peuvent désormais profiter de quelques jours de congé avant d'entamer la préparation pour la suite de la Ligue des Champions : "Pour l'instant, on va déconnecter un peu, on va se reposer trois ou quatre jours, et ensuite on va revenir au travail pour la Ligue des champions. Sans inquiétude, sans stress, sans rien, en pensant uniquement à tout ce qu'on a fait de bien durant cette saison et tout ce qu'elle nous a apporté. Ce ne sera pas des vacances, mais un peu de repos", a déclaré l'entraîneur des Madrilènes.

En ballotage défavorable face à Manchester City après la défaite 1-2 au match aller, Zidane ne veut pas mettre trop de pression sur ses joueurs : "La saison est déjà très bonne, mais je pense qu'elle peut être encore meilleure si on se qualifie lors de notre huitième de finale retour de Ligue des champions. Le prochain titre, il faut que ce soit la Ligue des champions, même si ça va être difficile, car nous devons jouer à Manchester City et ils ont une très belle équipe", a-t-il conclu.