Eden Hazard sera bel et bien présent pour affronter Majorque.

Laissé sur le banc dimanche soir à la Real Sociedad (1-2) et absent de l'entraînement ce lundi avec le reste du groupe, Eden Hazard a fait une petite frayeur à ses fans. Mais rassurez-vous, l'attaquant du Real Madrid va bien. Il était de retour pour la séance collective de ce mardi, la dernière avec la réception de Majorque ce mercredi soir (22h).

Si le Diable rouge a été gardé au frais par son entraîneur Zinédine Zidane, c'est non seulement pour éviter une rechute de sa blessure à la cheville mais surtout pour pouvoir l'utiliser à 100%. Ce qu'il devrait faire ce mercredi malgré la concurrence grandissante avec Vinicius Jr. Dimanche, le Brésilien a d'ailleurs disputé l'intégralité de la rencontre pendant qu'Eden Hazard l'observait depuis le banc de touche.

L'ailier n'a pas marqué mais il a montré de belles choses. "Il a 19 ans, il doit encore apprendre beaucoup de choses et il le sait, tactiquement il doit apprendre beaucoup", commente Zidane à propos de Vinicius Jr. "C'est un garçon qui veut travailler et qui est très bon tant offensivement que défensivement. Nous avons un grand joueur pour le présent et le futur du Real Madrid".

De là à renvoyer Eden Hazard sur le banc ? Il n'y a aucune inquiétude à avoir pour Zizou. "Les deux pourraient jouer ensemble, je ne vois rien d'impossible", a-t-il expliqué ce mardi en conférence de presse. "Je fais en sorte que le joueur soit le plus à l'aise sur le terrain. Et où Vinicius Jr. est à l'aise c'est ici, où est également Eden, mais cela ne signifie rien. J'aime que les joueurs soient à leur meilleure position, mais ensuite dans le match, d'autres peuvent jouer ensemble, je n'ai aucun doute là-dessus".

Faire évoluer Eden Hazard et Vinicius Jr ensemble n'est pas incompatible, selon leur entraîneur. La concurrence est toutefois de plus en plus grande. En plus de Vinicius Jr, le Real peut compter sur Rodrygo, Isco (de retour à 100%), James Rodriguez mais aussi Gareth Bale. Car le Gallois fait désormais aussi partie des plans de Zidane. "Demain, nous avons un match important et nous allons être tous ensemble. Bale aussi", a-t-il assuré.

De quoi motiver Eden Hazard à hausser encore davantage son niveau de jeu dans les prochaines semaines.