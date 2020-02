De son côté, déçu par les deux points perdus par son équipe dans les dernières minutes du match, Eden Hazard a quand même savouré son retour à la compétition.

Hazard : « Je suis content de mon match, pas du résultat »

Eden Hazard aurait certainement aimé connaître un épilogue plus joyeux pour son retour à la compétition. Interrogé par la télévision espagnole à la sortie du terrain, le Diable était partagé entre ses bonnes sensations durant 73 minutes et le nul final (2-2) concédé dans les derniers instants par son équipe contre le Celta Vigo. « Je me suis senti bien. J’étais fatigué durant les dix premières minutes mais au fil des minutes je me suis senti de mieux en mieux, a-t-il analysé. Je suis content de mon match, mais pas du résultat. Quand tu gagnes 2-1, il faut essayer de garder le score, mais ça n’a pas été le cas. » Le Diable trouvait même le résultat final un peu injuste au vu de la physionomie du match : « Je ne crois pas qu’on ait manqué d’efficacité. On s’est créé beaucoup d’opportunités et on méritait de marquer plus de buts. J’espère qu’on sera meilleurs lors des prochains matchs. » Le Brainois est d’ailleurs persuadé que ce léger faux pas du Real dans la course au titre est anecdotique : « Il reste encore beaucoup de matchs et on va lutter pour le titre jusqu’au bout. On travaille très bien et en étant soudés, on va gagner beaucoup de matchs et tout ira bien. ».