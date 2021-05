Pour la troisième fois de suite, Eden Hazard a dû se contenter d’un petit bout de match en sortant du banc. Lors des deux précédentes fois, le contexte du match nécessitait un petit coup de folie dont est capable le Belge. Et il a répondu aux attentes avec un but et une passe décisive.

Mais cette fois-ci, il est monté pour 13 minutes avec l’objectif unique de garder le ballon pour verrouiller le score (0-1). Ce qui laisse inévitablement un goût de trop peu pour les fans du joueur qui auraient aimé le voir poursuivre sur sa belle lancée.

"Il n’y a rien de mal avec lui", justifie Zinédine Zidane à propos de cette troisième non-titularisation consécutive. "D’autres jouent pour le moment. Je dois toujours en choisir onze et c’est tout. Il est là et il contribue avec son travail. Dans chaque match, je dois décider."

L’entraîneur madrilène a aussi voulu balayer les rumeurs faisant état de son départ annoncé au vestiaire. "C’est un mensonge. Je n’ai pas dit à mes joueurs que je pars. Je ne me soucie que de cette fin de saison, de ce avec quoi nous jouons. Le reste, nous verrons à la fin de la saison."

La probabilité que Zizou quitte le club à la fin du bal reste malgré tout élevée. Le suspense sera bientôt levé.